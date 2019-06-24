British Council-Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı'na çağrı

– Birleşik Krallık Konsolosluğu (British Council) tarafından yürütülen, Türkiye'den ATÖLYE ve Abdullah Gül Üniversitesi, Yunanistan'dan Bios ve Sırbistan'dan Nova Iskra ortaklığıyla düzenlenen Connect for Creativity projesi kapsamında Atina, Belgrad ve İstanbul'da 7 Ekim - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleşecek bir Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı düzenleniyor.

Programa başvurular 28 Temmuz'a kadar Connect for Creativity internet sitesinden yapılabilir.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Connect for Creativity, 18 aylık bir proje olarak hayata geçiyor. Proje; daha bütünleşik, açık ve bağlı bir toplumun inşa edilmesini destekleyen yenilikçi araştırma ve iş birliği projelerini teşvik etmek amacıyla Avrupa'daki yaratıcı platformlardan bir ağ kurmayı hedefliyor.

Connect for Creativity kapsamında gerçekleşecek Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı ise Türkiye, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Yunanistan'dan sanatçıları bir araya getirerek onlara kültürlerarası iş birliği deneyimi kazandırmayı amaçlıyor. Atina, Belgrad ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenecek rezidans programı, üç şehirde dört ülkeden birer katılımcıyı buluşturacak. Toplam 12 katılımcı, girdikleri 6 haftalık yoğun üretim sürecinde yaratıcı birey ve organizasyonları buluşturan ağlara dayalı bir kültürün, günümüzün belirsiz ve değişime açık düzeninde nasıl tutarlılık getirebileceğini de derinlemesine inceleyecek.

Seçilen eserler Birleşik Krallık'ta sergilenecek

Sanat ve Teknoloji Rezidans Programı'na katılan sanatçıların, proje küratörü tarafından belirlenecek olan küratöryel çerçeveye, kendi perspektif ve disiplinleri doğrultusunda yanıt vermeleri bekleniyor. Tek başlarına ve/veya küçük gruplar halinde çalışacak olan katılımcılar, programın sonunda, ürettikleri eserleri yer aldıkları rezidans programı kapsamında sergileyecek. ATÖLYE, Bios ve Nova Iskra'nın yaklaşık iki hafta boyunca ev sahipliği yapacağı bu yerel sergilerden sonra küratör tarafından belirlenen eserler, 2020 yılının baharında Birleşik Krallık'ta düzenlenecek kapanış sergisinde gösterilecek.

Başvuru süreci 28 Temmuz'a kadar devam ediyor

Türkiye, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Yunanistan'da Mimarlık, Görsel Sanatlar, Gösteri Sanatları, Tasarım, Edebiyat, Ses/Müzik Teknolojileri ve Video/Film/Yeni Medya disiplinlerinde işler üreten katılımcılara açık olan rezidans programına başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olmak ve disiplinler arası ve uluslararası iş birliklerine ilgi duymak gerekiyor. Ayrıca, 7 Ekim - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek rezidans programına başvuracak kişilerin bu tarihler arasında programa kesintisiz olarak katılabileceklerini teyit etmeleri bekleniyor.

Başvurular; British Council, ATÖLYE, Bios ve Nova Iskra proje ekipleri tarafından değerlendirildikten sonra proje küratörü, ortaya çıkan kısa liste üzerinden 12 katılımcıyı belirleyecek.

Rezidans programına seçilen katılımcıların 6 haftalık konaklama ve seyahat masrafları ile işlerin üretimi için yapılan harcamalar proje tarafından karşılanacak. Ayrıca, her katılımcıya kişisel gereksinimlerini karşılamak üzere 600 Euro'luk bir ödenek de sağlanacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul