British American Tobacco, Babalara da Doğum İzni Verecek

British American Tobacco'nun (BAT) çalışanların ebeveynlik sürecine geçişteki ilk yılında, onları desteklemek için hayata geçirdiği Parents@BAT programı kapsamında, sadece yeni anneler değil, gerekli durumlarda babalar da izin kullanabilecek.

Evlat edinen BAT çalışanlarının da annelik izninden yararlanacağı program, 1 Ocak 2019 itibarıyla diğer tüm BAT grup ülkeleriyle birlikte BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde de uygulanmaya başlanacak.

Program kapsamında yeni ebeveynler; minimum 16 hafta annelik izni ve işe dönüş garantisi, bebeğin 1 yaşına kadarki süreçte esnek çalışma fırsatları ile online ebeveynlik desteği gibi çok kapsamlı haklardan yararlanabilecekler. Ayrıca, evlat edinmenin yasal olduğu ülkelerde, bu haklar evlat edinen ebeveynler için de geçerli oluyor.

Çalışanların ebeveynlik sürecini kolaylaştıran program iş garantisi sağlamanın yanı sıra, ebeveynlere destek olacak online eğitimler de sunuyor. Böylece hem Türkiye hem de bölge ülkelerinde çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmesine imkan tanınırken çalışan memnuniyetini daha üst seviyelere taşımak hedefleniyor.

Parents@BAT'nin çalışanlara sunduğu hakların diğer şirketler için örnek oluşturacak nitelikte olduğunu belirten BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi İK Direktörü Gökçe Kulak şöyle devam etti:

"Tüm çalışanlarımızın potansiyelini gerçekleştirmesine imkan tanıyan ve cesaretlendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak bizim için son derece önemli.

"Bu program ile, tüm çalışanlarımızın iş ve özel hayat arasında dengeyi yakalayarak, ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadıkları bir çalışma ortamı sunmanın gururunu yaşıyoruz.

"Parents@BAT programı ile Türkiye'de çoğu alanda yasalarla uyum içinde olsak da diğer bölge ülkelerinde BAT çalışanlarına annelik izni sürecinde yerel düzenlemelerin ötesinde haklar sunmaktan son derece mutluyuz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA