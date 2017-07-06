British Airways'in Kabin Görevlileri Greve Gidiyor

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) kabin görevlileri 19 Temmuz'dan itibaren 14 günlük grev kararı aldı.



İngiltere'nin önde gelen sendikalarından Unite tarafından yapılan açıklamada düşük ücretleri protesto etmek için kabin görevlilerinin 19 Temmuz tarihinden itibaren 14 gün süreyle greve gitme kararı aldığı belirtildi.



British Airways'den yapılan açıklamada ise sendikanın yeni bir grev kararı almasının uygun bulunmadığı bildirildi.



Şirketin açıklamasında, "Bir sendikanın, çalışan insanların tatillerini hedef almaya çalışarak, üyelerine temmuz ayının tamamında ücret ve gelirlerinden vazgeçmelerini istemesi olağan dışı görünüyor." denildi.



Grev dönemlerinde şirketin uçuşların yüzde 99,5'inin planlanan şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, 19 Temmuz'da başlaması planlanan grev süresince de müşterilerin grevden etkilenmemesi için çalışılacağı bildirildi.



Unite Ulusal Sorumlusu Oliver Richardson ise "Bugün duyurduğumuz grev kararı üyelerimizin daha iyi maaş talebi konusundaki kararlılığının bir göstergesi. Bu grev British Airways'in zorbaca tavrına karşı." ifadesini kullanıldı.



İşçi sendikası Unite, uzun ve kısa mesafeli uçuşlarda hizmet veren (mixed-fleet) kabin memurlarının ortalama yıllık 16 bin sterlin kazandığını ileri sürüyor.



British Airways ise kabin memurlarının yıllık kazancının ortalama 21 bin sterlinin üzerinde olduğunu belirtiyor.