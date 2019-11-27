British Academy : "İngiltere'de kapitalizmin en sert şekli yaşanıyor"

27.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:06

İngiltere'de kapitalizmin en sert şeklinin yaşandığı ve şirketlerin iş yapış biçimlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği bildirildi

Merkezi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve sosyal birimler araştırmaları yapan British Academy tarafından Oxford Üniversitesi Profesörü Colin Mayer başkanlığında hazırlanan raporda, "Şirketler hissedarlarının, paydaşlarının ötesinde toplumun geneline faydalı olmakta başarısız oldular. Şu anda, işe bakış şekli, parayı almaya odaklı. Fakat, bizim işletmelere dünyanın problemlerini çözmek konusunda inanılmaz güçlü araçlar olarak bakmamız gerekiyor. " ifadelerine yer verildi.

Raporda İngiltere'deki şirketlerin işleyiş şekline de değinilerek, "Ülkede özellikle kapitalizmin aşırı bir şekli yaşanıyor. Mülkiyetin çoğu büyük kurumsal yatırımcıların elinde." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda halkın üçte ikisinin maddi gelirin yanı sıra toplum ve çevre için olumlu etki yaratacak şirketlere yatırım yapmayı tercih ettiğine de vurgu yapıldı.

İngiliz yardım kuruluşu The Trusell Trust'ın verilerine göre İngiltere'de "2018 Nisan-2019 Mart" döneminde 1,6 milyon kişi gıda bankalarına başvurmak zorunda kaldı.

Kuruluşun verilerine göre 14 milyon kişi de yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA