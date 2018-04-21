Britanya Müslüman Konseyi 20 Yaşında

İngiltere'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Britanya Müslüman Konseyi (MCB) 20. yılını kutladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kuruluşunun 20. yılı vesilesiyle düzenlenen yemeğe ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn başta olmak üzere siyasetçiler ve ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

MCB Genel Sekreteri Harun Khan etkinliğe ilişkin, "Ne kadar güzel bir sebeple hepimiz buradayız. Bugün, 20 yıl öncesinin Britanyalı Müslümanlar açısından anıtsal bir yansıması. 200'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu gönüllü bir şekilde el ele verdi ve Britanya Müslüman Konseyi'ne bağlandı." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi lideri Corbyn ise MCB'nin 20 yıl içerisindeki çalışmaları için minnettar olduğunu belirterek, kuruluşun ülkede yaşayan tüm Müslümanların sesi olduğunu vurguladı.