Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması

12.02.2021 19:32 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:37
Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması

Britanya ekonomisi, Büyük Don'un yaşandığı 1709 yılından bu yana en büyük daralmayı kaydetti.

Britanya ekonomisi, Büyük Don'un yaşandığı 1709 yılından bu yana en büyük daralmayı kaydetti. 2020'de GSYİH'da yüzde 9,9'luk düşüş gerçekleşti.Britanya ekonomisi, koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kapanma önlemlerinin etkisiyle son 300 yılın en büyük daralmasını yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinde geçen yıl 2019'a göre yüzde 9,9'luk daralma kaydedildiğini bildirdi. Böylece Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYİH) düşüş, tüm dünyayı sarsan 2009 yılındaki küresel mali krizdeki oranın iki katını aşmış oldu. Britanya ekonomisinde, olağanüstü soğukların Avrupa'da hayatı felç ettiği 1709 yılındaki Büyük Don'dan sonraki en büyük daralma kaydedildi.

Daralma, Britanya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan hizmet sektöründe yüzde 8,9, üretimde yüzde 8,6 ve inşaat sektöründe yüzde 12,5 oranında gerçekleşti.

Ekonomideki toparlanma umutları, 2020'nin dördüncü çeyreğinde gelen üçüncü kapanma nedeniyle sekteye uğramış, ülkede restoranlar, okullar ve yaşamsal önem taşımayan tüm dükkanlar Aralık ayı ortasında kapatılmıştı. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de de sıkı kısıtlamalar halen yürürlükte.

Yeni önlemler 3 Mart'ta açıklanacak

Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Bugünkü veriler, ekonominin dünya çapında hissedilen pandemi sonucu ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor" dedi. Sunak, ekonomide iyileşme yönünde bazı olumlu işaretlere rağmen mevcut kapanmanın pek çok insan ve iş yeri üzerinde büyük etkisinin bulunduğunu bildiklerini söyledi.

Maliye Bakanı, istihdamı güvenceye almak ve ekonomiye ivme kazandırmak üzere yeni önlemleri 3 Mart'ta Avam Kamarası'nda yapacağı yıllık bütçe sunumu sırasında açıklayacağını kaydetti.

Muhalefetteki İşçi Partisinin ekonomi politikaları sözcüsü Anneliese Dodds, "Bu rakamlar Britanya'nın sadece Avrupa'daki en kötü ölüm oranlarına değil, aynı zamanda büyük ekonomiler arasındaki en büyük krize sahip olduğunu gösteriyor" dedi. İş dünyasının daha fazla bekleyemeyeceği uyarısı yapan Dodds, hükümeti bir an önce ekonomiyi önümüzdeki aylar için güvenceye alacak bir plan sunmaya çağırdı.

Covid-19 pandemisi Britanya'yı, diğer sanayi ülkelerinden daha fazla etkiledi. Fransa'da GSYİH'da yüzde 8,3'lük düşüş yaşanırken bu oran Almanya'da yüzde 5 ve ABD'de yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

AP/BK,EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Ünal Karaman Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Britanya ekonomisinde son 300 yılın en büyük daralması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 19:46:27. #1.14#
title