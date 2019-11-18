Haberler » Ekonomi » Brisa yerli otomobilin lastiğine talip oldu - Ekonomi

Brisa yerli otomobilin lastiğine talip oldu

Lastik sektörünün önemli oyuncularından Brisa'nın CEO'su Cevdet Alemdar, "2.5 yıllık bir sürecin ardından Avrupalı bir üretici ile elektrikli modelleri için anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra milli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

18.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:30
Brisa yerli otomobilin lastiğine talip oldu

Lastik sektörünün önemli oyuncularından Brisa'nın CEO'su Cevdet Alemdar, "2.5 yıllık bir sürecin ardından Avrupalı bir üretici ile elektrikli modelleri için anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra milli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et