Brisa yerli otomobilin lastiğine talip oldu
Lastik sektörünün önemli oyuncularından Brisa'nın CEO'su Cevdet Alemdar, "2.5 yıllık bir sürecin ardından Avrupalı bir üretici ile elektrikli modelleri için anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra milli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.
18.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:30
Lastik sektörünün önemli oyuncularından Brisa'nın CEO'su Cevdet Alemdar, "2.5 yıllık bir sürecin ardından Avrupalı bir üretici ile elektrikli modelleri için anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra milli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com