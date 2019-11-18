Brisa yerli otomobilin lastiğine talip oldu

18.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:30

Lastik sektörünün önemli oyuncularından Brisa'nın CEO'su Cevdet Alemdar, "2.5 yıllık bir sürecin ardından Avrupalı bir üretici ile elektrikli modelleri için anlaşma yaptık. Bunun yanı sıra milli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.