Brisa'nın Yeni Genel Müdürü Haluk Kürkçü oldu Brisa’da CTO Yardımcısı olarak görev yapan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Brisa'da CTO Yardımcısı olarak görev yapan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu, Türkiye lastik pazarı lideri Brisa'da üst düzey bir atama gerçekleşti. 2018 yılından itibaren CTO Yardımcılığı görevinde önemli başarılara imza atan Haluk Kürkçü, Brisa Genel Müdürlüğü görevine atandı. Kürkçü, 1 Temmuz itibarı ile yeni görevine başlayacak.

Çalışma hayatının ilk yıllarından itibaren Brisa'da görev alarak, başarılı çalışmalara imza atan Haluk Kürkçü, deneyimi ve lastik endüstrisine yönelik tecrübesini harmanlayacağı Brisa Genel Müdürlük pozisyonunu devralıyor.

Haluk Kürkçü kimdir?

Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini tamamladı. Kürkçü, 1986 yılında Brisa'da göreve başlamış ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlendi. 2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürüttü. Kürkçü 2018 yılından bu yana CTO Yardımcılığı görevini yürütüyor.