Brisa'dan sağlık ve gıda çalışanlarına ücretsiz araç dezenfeksiyonu! Brisa’nın hızlı servis ve bakım markası Otopratik, COVID-19 sürecinde dışarıda çalışmaya devam eden sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi görevlilere ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti sunuyor.

Brisa'nın hızlı servis ve bakım markası Otopratik, COVID-19 sürecinde dışarıda çalışmaya devam eden sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi görevlilere ücretsiz araç dezenfeksiyon hizmeti sunuyor.

Türkiye çapında 70'e yakın mağaza ile hizmet veren Otopratik, bu hizmetiyle görevi nedeniyle seyahat eden sürücüleri destekliyor.

Önkoşulsuz olarak müşterilere sunulan bu hizmet Otopratik mağazalarında personel tarafından özel ekipmanlarla uygulanıyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun, konu hakkında bilgilendirilmiş ekibi ile steril ortamda hizmet verilen Otopratik mağazaları, eğitimli ve donanımlı ekipleri ile bu süreçte sunduğu hizmetleri güçlendiriyor.

Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen ve tek noktada araçların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Otopratik, Brisa'nın öncü lastik markaları Bridgestone, Lassa ve Dayton'ın yanı sıra Otopratik marka aküleri müşterilerine sunuyor. Her marka ve model binek ve hafif ticari araca yedek parça ve işçilik garantili olarak hizmet veren Otopratik mağazalarında, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak farklı nokta için servis ve bakım sağlanıyor. Bu hizmetler arasında başlıca; lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım bulunuyor.