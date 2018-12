Brisa'dan Aksaray'a Büyük Yatırım

CARMEDYA.COM – Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren, Türkiye"de lastiğin ve yeniliğin lideri Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu"nun kalbinde akıllı fabrika kurdu.

Akıllı fabrika



Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye"nin lastik üreticilerinden olan Brisa, Aksaray Fabrikasındaki "akıllı fabrika" uygulamalarını paylaştı. Fabrikanın sunduğu teknolojiler, Brisa CEO"su Cevdet Alemdar"ın ev sahipliğinde, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makoto Hashimoto katılımlarıyla gerçekleşen toplantı ile tanıtıldı.

700 kişilik istihdam



Brisa, Aksaray"daki fabrikasında, yetkin bir iş gücü ile robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatıyor. Otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile Brisa, katma değerli üretimle rekabet gücünü artırıyor. İlk üretimlerin başladığı fabrika tam kapasiteyle 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandı.

Brisa, lastikte otonom dönemi başlatıyor



Tam otomatik lastik transfer sistemini hayata geçiren Brisa, lastikleri hiç yere değdirmeden üretebiliyor. Bu teknoloji ile geleneksel bir lastik fabrikasına göre stok devir hızında iki kat artış sağlarken, sıfır hatalı ürün üretebiliyor. Bunu enerjide %30 tasarruf etmekte mümkün oluyor.

Aynı zamanda Fabrikada sanal ortamda oluşturulan dijital ikizi ile artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyor ve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edilebiliniyor.

İhracata tam destek



Brisa"nın teknoloji yatırımlarının Türkiye"nin katma değerli üretim ve ihracat damarlarını destekleyecek. İzmit Fabrikasında 11 milyon lastik üretim kapasitesiyle sektörün başarılı isimlerinden. Aksaray Fabrikasında ise tam kapasitede ek 4,2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam ile Türkiye ekonomisine fazlasıyla katkı sağlayacak. Brisa bu yatırımla ihracatta da vites büyütüyor. Bu yıl başında açıklanan 5,4 milyon adede karşılık gelen 210 milyon dolar ihracat hedefi marka tarafından gerçekleştiriliyor.

Brisa, iş süreçlerinde de otonom bir dönem başlattı



Brisa, sadece üretim süreçlerinde değil müşteriye ve sahaya dokunan süreçlerinde de otonom bir dönem başlattı. Yeni iş modeli Genba Room ile sahayı anlık olarak takip edebilen dijital bir sistem kurdu. Ürün tasarımından sevkiyata 7 fonksiyondan çalışanın görev yaptığı Genba Room ile sahaya yönelik çözüm süreci 30 saatten 1.4 saate iyileştirildi. Diğer yandan, robotik süreç otomasyonundan yaralanarak Robi adında yeni bir yapay zeka altyapısını süreçlerine dahil etti. Brisa, yapay zekadan, ARGE, tedarik, finans, fiyatlandırma süreçlerinde özellikle hep aynı şekilde yapılan, sık tekrarlanan işlerde faydalanıyor. Bu sayede 27 saatlik veri geçiş kontrolü robotla yapılan 1 saate indirildi.

