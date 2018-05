CARMEDYA.COM – Brisa, gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısı ile 2017 yılını değerlendirdi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. 2017 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarında önemli bir artış yakalayan şirket, katma değerli üretim ve yenilikçi hizmetlerle liderliğini ileriye taşımaya odaklanıyor.

Brisa 2017 de rekor kırdı



Şirket, 2018 yılında net satış gelirlerinde %15-20 aralığında büyümeyi ve ihracat gelirlerinde 200 milyon Dolar büyüklüğün üzerine çıkmayı hedefliyor. Dünya yenileme ve orijinal ekipman lastik pazarında, son 5 yılda yıllık ortalama %3,3 büyüme kaydedilirken, Türkiye %5 ile daha hızlı büyüdü. 2017 yılında Türkiye lastik pazarı bir önceki yıla göre %8,4 büyüdü. Belirli segmentlerde çift haneli büyüme oranlarına ulaşan Pazar, gelişim odaklı bir yıl geçirerek, gelecek yıllar için potansiyelini korumaya devam etti.

Binek kış lastikleri segmentinde ise sürücülerin emniyete yönelik farkındalıklarının arttığı ve pazarın büyüdüğü gözlemlendi. Brisa, bu koşullar içerisinde Türkiye'de satılan her 3 lastiğin birini pazara sunuyor. Türk mühendislerinin tasarladığı ürünlerle uluslararası pazarlarda güçlü büyüme hedefleyen Brisa'nın 2018 yılsonu ihracatı için 200 milyon Dolar'ın üzeri hedefleniyor.

