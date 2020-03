Bring The Soul: The Movie Filmi

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57

Bring the Soul: The Movie, Güney Kore’nin popüler grubu olan BTS’in, gerçekleştirdikleri 'Love Yourself' turnesinin Avrupa ayağını gözler önüne seriyor. Filmde, muazzam konser görüntülerinin yanı sıra J-Hope, Jeong-guk Jeon, Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Tae-Hyung Kim, Ji-min Park ve Suga’dan oluşan grup üyeleri ile yapılan bire bir röportajlara, ekibin günlük yaşantısına yer verilerek, sahnelerin ardındaki BTS dünyasının kapıları aralanıyor.

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Bring The Soul: The Movie

Yapımcı Firma: Big Hit Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Güney Kore

Orijinal Dili: Korece

Filmin Süresi: 103 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 02.08.2019



Kaynak: InterSinema.com