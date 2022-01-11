Brimstone'a Gelen Bütün Güçlendirme ve Güçsüzleştirmeler

VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta'ya girmiş, ve daha sonra 2 Haziran 2020'de ise resmi olarak çıkmıştı. Kapalı Beta'dan beri neredeyse 38 kere yama ve güncelleme yapılan oyunda, ajanlar için de birçok değişiklik, düzenleme ve dengeleme oldu. Bu serimizde sizler için Kapalı Beta'dan başlayarak -0.47 Yaması- en güncel yamaya -3.12 Yaması-kadar ajanlara gelen değişiklikleri sıraladık. Ayrıca, ajanlar ile ilgili giderilen hatalara Yama Notları haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

Brimstone Güçlendirmeler:

Yama 0.50

Yakıcı'dan hoplayarak kaçmayı bir alışkanlığa dönüştürmüş sevgili tavşan dostlarımızın farkındayız. Bu beceriyi tamamen yok saymak niyetinde değiliz ancak böylece komple yetenek setlerinden kaçılabilmesini de hafife almak istemiyoruz.

Tüm hasar veren alan etkisizleştirme yeteneklerinden kurtulmak için gereken zıplama yüksekliği 80'den >>120'ye çıktı.

Yakıcı'nın saniye başına hasar veriş hızı arttırıldı (toplam saniye başına hasar değişmedi).

Yama 1.04

Kuvvet İşareti artık düşmanları güçlendirmiyor ve etki alanını düşmanlara göstermiyor. Kuvvet İşareti'nin duruma göre kullanılan bir yetenek olmasını istiyorduk ama Brimstone'un yerini belli etmesi ve yanlışlıkla düşmanları da güçlendirebiliyor olması, bu yeteneği istediğimizden daha güçsüz bir hale getiriyordu.

Yama 1.09

Kuvvet İşareti'nin atış hızı ilavesi arttı: %10 >>>%15

Yukarıdaki Reyna değişikliğinin (Ulti atış hızı ilavesi azaltıldı %25 >>>%15) ardından Brimstone'un Kuvvet İşareti'nin de biraz daha kuvvetli olması gerektiğine karar verdik. Bu aynı zamanda her iki güçlendirme için de ortak bir atış hızı artışı sağlayarak kullanımlarını öğrenmeyi kolaylaştırıyor.

Yama 2.0

Kuvvet İşareti

Artık hemen atılacak (kuşanma süresi kaldırıldı).

Molotof

Bedeli azaldı: 300 >>>200

Dumanlı Hava Sahası

Kullanım menzili arttı: 4200 >>>5000

Dumanın etki süresi arttı: 14,25 >>>19,25

Ses

Brimstone artık dumanın ineceği konumu onaylarken rakiplerinin duyabileceği herhangi bir ses çıkarmıyor.

Yama 3.05

Uydu Saldırısı (X) artık şunlara da zarar veriyor:

Killjoy'un Nanosürü'sü

Cypher'ın Bubi Tuzağı

Sage'in Bariyer Küresi

Sova'nın Keşif Oku

KAY/O'nun SIFIR/Noktası

Brimstone Güçsüzleştirmeler:

Yama 0.50

Yakıcı bedeli 200 krediden 300 krediye yükseltildi.

Yama 1.04

Uydu Saldırısı'nın ulti bedeli 6'dan 7'ye çıktı. Raze'in ultisinde olduğu gibi, Brimstone'un ultisi de çok etkili ve çok farklı durumlarda işe yarayabiliyor. Turlara istediğimizden daha sık etki ettiğini düşünüyoruz, bu yüzden bedelini birazcık arttırdık.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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