"Briko" ile minik izleyiciler gündelik objelere farklı bakmayı öğreniyor

Çizgi animasyon dizisi "Briko" hem çocuklara hem de ailelere çevresel farkındalık kazandırmaya devam ediyor.

Çizgi animasyon dizisi "Briko" hem çocuklara hem de ailelere çevresel farkındalık kazandırmaya devam ediyor.

Geçen sene Ekim'de yayınlanmaya başlayan ve hafta içi her gün Minika Çocuk'ta yayınlanan yapım ile minikler gündelik objelere bambaşka bir gözle bakmayı öğreniyor.

Fauna Entertainment'ın yapımcısı olduğu ve iki sene boyunca Türkiye, Hindistan ve İspanya'da hazırlanan çizgi dizi, birbirinden güzel maceralarla dolu 52 bölümünde, sürdürülebilirlik adına minik izleyicilere merak duygusunu sevimli kahramanların maceralarındaki oyunlarla kazandırıyor.

"Briko" ve en iyi arkadaşı "Hepi" her bölümde sürpriz bir kutudan çıkan gündelik objeleri ileri dönüştürerek (upcycling) oyunlar ve oyuncaklar üretiyor.

Çocukların "Briko" sayesinde ekolojik dönüşüme katkı sağlamayı doğal bir şekilde gündelik hayatlarına entegre etmeleri, sıradan objelerin dönüşümünü izlerken hayal güçlerinin farkına varmayı ve beceriler geliştirmeyi öğrenmeleri hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani