Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
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Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir inşaat alanında bulunan briketler arasında sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir inşaat alanında bulunan briketler arasında sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İş yerine doğru giden Ferhat Yiğit adlı vatandaş, inşaat alanında yavru köpeğin mahsur kaldığını görerek hemen Yüksekova Belediye İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucu yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri, esnaf olan Ferhat Yiğit'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

İş yerine giderken yavru köpeğin mahsur kaldığını fark ettiğini dile getiren Ferhat Yiğit, "Yoldan geçerken yavru köpeğin briketler arasında sıkıştığını gördüm. Bende hemen itfaiye ekiplerini aradım. Sağ olsunlar hemen geldiler ve hummalı bir çalışmayla hayvanı bulunduğu yerden çıkardılar. Yavru köpeğin durumu iyi, şimdi ekipler barınağa götürecekler. Çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
Briketler arasında mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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