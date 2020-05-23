Briketler arasına sıkışan yavru köpekleri itfaiye kurtardı KONYA'nın Akşehir ilçesinde, boş arazideki briketlerin arasına sıkışan yavru köpekleri, itfaiye ekibi kurtardı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, boş arazideki briketlerin arasına sıkışan yavru köpekleri, itfaiye ekibi kurtardı.

İstasyon Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan briketlerin arasından yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, 2 yavru köpeği kısa sürede sıkıştıkları yerden kurtardı. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.İtfaiye ekibi aynı bölgede 4 yavru köpeğin daha olduğunu fark edince, belediye ekiplerine bilgi verdi. Belediye ekipleri tarafından alınan yavru köpekler, hayvan barınağına götürüldü.

Kaynak: DHA