Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
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Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Türk Kızılayı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne bugün aileleri yerleştirmeye başladı.

Türk Kızılayı, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentinde inşasını tamamladığı briket evlerden 784'üne bugün aileleri yerleştirmeye başladı. Proje kapsamında briket evlerin yanlarına yapılan çocuk parklarında birçoğu iç savaş sırasında dünyaya gelen çocuklardan bazıları ilk kez bir parkta oyun oynadı.

İdlib'in Meşhed Ruhin bölgesinde Türk Kızılay'ı tarafından yapımına başlanıp bitirilen briket evler bugün düzenlenen açılış töreniyle ailelere teslim edildi. Briket ev projesi içine 2 çocuk parkı da yapıldı. İç savaş sırasından hayata gözlerini açan birçok çocuk, ilk kez bir parkta oyun oynadı. Büyük mutluluk yaşayan çocukların eğlendikleri görüldü.

10 yaşındaki Medine isimli bir kız çocuğu, 3 yaşındaki kardeşiyle birlikte parka geldiklerini söyleyerek, "Daha önce parka gitmedim. Bir kere gittiğimizde de parayla gittim. Çadır kentte yaşıyorduk şimdi buraya geldim oyun oynuyorum çok mutluyum" diye konuştu. 13 yaşındaki Ahmet Tabaan ise "Daha önce gitmemiştim ilk kez geldim. Çok mutluyum" dedi.

Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı
Son dakika haber! Briket evlerine kavuşan Suriyeli çocuklar, ilk kez parkta oyun oynadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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