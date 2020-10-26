Brighton - West Bromwich Albion İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
26.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:40
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Brighton - WBA maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 6. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Brighton - WBA maçıdır. Peki Brighton - WBA maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Brighton - WBA maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.
BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Brighton - WBA maçını S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Amex Stadyumu, Brighton'da oynanacak.