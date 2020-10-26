Brighton - West Bromwich Albion İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Brighton - West Bromwich Albion İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

26.10.2020 19:36 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:40
Brighton - West Bromwich Albion İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son maçları bugün oynanıyor. Peki Brighton - WBA maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 6. haftanın son 2 maçı oynanacak. Bu maçlardan birisi de Brighton - WBA maçıdır. Peki Brighton - WBA maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Brighton - WBA maçı 26 Ekim Pazartesi günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Brighton - WBA maçını S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

BRİGHTON - WEST BROMWİCH ALBİON MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amex Stadyumu, Brighton'da oynanacak.

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