Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda? Brighton Liverpool maçı hangi gün, saat kaçta? Brighton Liverpool muhtemel 11
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Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda? Brighton Liverpool maçı hangi gün, saat kaçta? Brighton Liverpool muhtemel 11

27.11.2020 20:38 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:43
Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda? Brighton Liverpool maçı hangi gün, saat kaçta? Brighton Liverpool muhtemel 11

İngiltere Premiere Lig kapsamında Brighton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu maçın detaylarını sizler için derledik. Brighton Liverpool maçı saat kaçta? Brighton Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak? S Sport canlı izleme frekans bilgileri...

Brighton'da moraller yerinde. Geçtiğimiz hafta zorlu geçmesi beklenen Aston Villa deplasmanında 2-1 kazanmayı başaran Graham Potter'ın ekibi, bu sezon Premier Lig'de 2. kez galibiyet sevinci yaşadı. İlk galibiyetlerini ligin 2. haftasında Newcastle United deplasmanında aldılar. Son 2 maçta 4 puan toplayan Brighton bugün iç sahada, Liverpool ile karşılaşacak. Maç öncesinde Brighton'da Tariq Lamptey'in kart cezalısı olduğunu belirtelim.

Liverpool geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan takımlardan biriydi. Anfield'da konuk ettikleri Leicester City karşısında 3-0 kazanmayı başardılar. Firmino ve Mane'nin kaçırdığı pozisyonlar golle sonuçlansa mücadele daha farklı bir sonuç ile de bitebilirdi Liverpool adına. Premier Lig'de 20 puan ile Tottenham'ın arkasında 2. sırada bulunan Liverpool, bugün kazandığı takdirde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Hafta içi Atalanta karşısında şok bir mağlubiyet alan Liverpool, Brighton deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor. Maç öncesinde Liverpool'da Jordan Henderson, Thiago, Van Djik, Chamberlain, Joseph Gomez ve Trent Alexander Arnold kadroda yoklar.

BRIGHTON MUHTEMEL 11

Mat Ryan, Joel Veltman, Ben White, Lewis Dunk, Dan Burn, Davy Pröpper, Lallana, Pascal Grob, Dale Stephens, Trossard, Neal Maupay

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LIVERPOOL MUHTEMEL 11

Allison, James Milner, Fabinho,Matip, Robertson, Keita, Curtis Jones, Wijnaldum, Mane, Salah,Jota

BRIGHTON LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, S Sport Plus , S Sport , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT CANLI İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

BRIGHTON LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN?

Brighton-Liverpool Maçı 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BRIGHTON LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Brighton-Liverpool Maçı 15:30'de başlayacak.

BRIGHTON LIVERPOOL MAÇI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brighton ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier LigMaçı Amex Stadyumu, Brighton'da oynanacak.

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