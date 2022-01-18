Brighton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brighton - Chelsea maçı şifresiz mi?

Premier Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Brighton - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Brighton - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor