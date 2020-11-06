Brighton - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Brighton - Burnley hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Brighton - Burnley maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Brighton - Burnley maçı hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi? Brighton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?