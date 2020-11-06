Brighton - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Brighton - Burnley hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi?
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Brighton - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Brighton - Burnley hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi?

06.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Brighton - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Brighton - Burnley hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Brighton - Burnley maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Brighton - Burnley maçı hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi? Brighton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Brighton - Burnley ile karşı karşıya gelecek. Peki, Brighton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Brighton - Burnley maçı hangi kanalda, hakemi kim? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

BRİGHTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brighton - Burnley, İngiltere Premier Lig maçı 06 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:30.

BRİGHTON - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton - Burnley, S Sport Plus, S Sport, Idman TV, kanalından yayınlanacak kanalından yayınlanacak.

BRİGHTON - BURNLEY ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Brighton - Burnley maçı ücretli yayın platformu S Sport'tan yayınlanacak.

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