Brighton - Burnley maçı ne zaman saat kaçta? Brighton - Burnley hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi?
06.11.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:29
Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Brighton - Burnley maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Brighton - Burnley maçı hangi kanalda? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi? Brighton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Brighton - Burnley ile karşı karşıya gelecek. Peki, Brighton - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta? Brighton - Burnley maçı hangi kanalda, hakemi kim? Brighton - Burnley şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
BRİGHTON - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brighton - Burnley, İngiltere Premier Lig maçı 06 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 20:30.
BRİGHTON - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
Brighton - Burnley, S Sport Plus, S Sport, Idman TV, kanalından yayınlanacak kanalından yayınlanacak.
BRİGHTON - BURNLEY ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Brighton - Burnley maçı ücretli yayın platformu S Sport'tan yayınlanacak.