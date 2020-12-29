Brighton - Arsenal İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Brighton - Arsenal İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:31
Brighton - Arsenal İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Brighton - Arsenal maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Brighton - Arsenal maçıdır. Peki Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BRİGHTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Brighton - Arsenal maçı 29 Aralık Salı günü (yani bugün) akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

BRİGHTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Brighton - Arsenal maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç S Sport , D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

BRİGHTON - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Amex Stadyumu, Brighton'da oynanacak.

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