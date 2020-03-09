Brightheart 2: Firefly Action Brigade Filmi
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Avustralya, Yönetmen, Sinema

Brightheart 2: Firefly Action Brigade Filmi

Brightheart 2: Firefly Action Brigade filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Brightheart 2: Firefly Action Brigade filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Brightheart 2: Firefly Action Brigade Filmi

Avustralya menşeli animasyon filminin yönetmen koltuğunda Weifeng Deng otururken senaryosunu yönetmen Deng ve Mark Byers kaleme alıyor.

Yönetmen: Deng Weifeng

Senaryo: Deng Weifeng, Mark Byers

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Brightheart 2: Firefly Action Brigade

Yapımcı Firma: Filmdom

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 04.09.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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