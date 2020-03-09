Brightheart 2: Firefly Action Brigade Filmi
Brightheart 2: Firefly Action Brigade filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Brightheart 2: Firefly Action Brigade filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
09.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:58
Avustralya menşeli animasyon filminin yönetmen koltuğunda Weifeng Deng otururken senaryosunu yönetmen Deng ve Mark Byers kaleme alıyor.
Yönetmen: Deng Weifeng
Senaryo: Deng Weifeng, Mark Byers
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Brightheart 2: Firefly Action Brigade
Yapımcı Firma: Filmdom
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 04.09.2020
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Kaynak: InterSinema.com