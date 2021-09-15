Bright Osayi-Samuel: Yarınki maç için sabırsızlanıyorum

"İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

"İyi oynuyorlar ama bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor"

Mustafa AKIN/ FRANKFURT ( Almanya ) - Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, yarınki maç için sabırsızlandığını söyledi.

Frankfurt'un iyi bir takım olduğunu dile getiren Osayi, "İyi oynuyorlar ama bizim kendimize konsantre olmamız gerekiyor. Tabii ki rakibi bilmek, iyi analiz etmek önemli. Ama bizim kendimize konsantre olup, kendi oyunumuzu oynamamız daha önemli. Herkes bu maça hazır" diyerek sözlerini noktaladı.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021