Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti
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Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

27.01.2021 14:34 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:39
Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze transferi için İstanbul'a gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" derildi.


Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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