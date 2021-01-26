Bright Osayi-Samuel İstanbul'da
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Bright Osayi-Samuel İstanbul'da

26.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:35
Bright Osayi-Samuel İstanbul'da

Fenerbahçe Kulübü'nün 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Kulübü'nün 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak" denildi.


Bright Osayi-Samuel İstanbul'da
Bright Osayi-Samuel İstanbul'da
Bright Osayi-Samuel İstanbul'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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