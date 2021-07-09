Bright Memory: Infinite fragmanı yayınlandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bright Memory: Infinite fragmanı yayınlandı!

Bright Memory: Infinite fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Yayıncı Playism ve geliştirici FYQD-Studio, Bright Memory: Infinite'in bir parçası olarak Game Charge Night 2021 adlı yeni bir fragman yayınladı. Bright Memory: Infinite ne zaman çıkacak? Bright Memory: Infinite hangi platformlar için çıkış yapacak? İşte detaylar!

Yayıncı Playism dün birinci şahıs aksiyon macera oyunu Bright Memory: Infinite'ın yeni fragmanını yayınlandı.

2036 yılında geçen nişancı oyunu Bright Memory: Infinite kimsenin açıklayamadığı garip olaylar dünyanın dört bir yanındaki gökyüzünde ortaya çıkıyor ve Super Nature Research Organization adındaki organizasyon bu olayı soruşturmak için birkaç ekibini yolluyor.

Bright Memory: Infinite, 2021 yılında Xbox Series ve Steam üzerinden PC için çıkış yapacak. Ayrıca, oyun ileri bir tarihte PlayStation 5 için de erişime açılacak.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

BRIGHT MEMORY: INFINITE TANITIM VİDEOSU

Çin, teknoloji bağımlısı çocuklar için harekete geçti! Çok sayıda oyunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor
Çin, teknoloji bağımlısı çocuklar için harekete geçti! Çok sayıda oyunda yüz tanıma sistemi devreye giriyor
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Melisa Döngel Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bright Memory: Infinite fragmanı yayınlandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:23:43. #1.15#

title