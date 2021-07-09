Bright Memory: Infinite fragmanı yayınlandı!

Yayıncı Playism ve geliştirici FYQD-Studio, Bright Memory: Infinite'in bir parçası olarak Game Charge Night 2021 adlı yeni bir fragman yayınladı. Bright Memory: Infinite ne zaman çıkacak? Bright Memory: Infinite hangi platformlar için çıkış yapacak? İşte detaylar!

Yayıncı Playism dün birinci şahıs aksiyon macera oyunu Bright Memory: Infinite'ın yeni fragmanını yayınlandı.

2036 yılında geçen nişancı oyunu Bright Memory: Infinite kimsenin açıklayamadığı garip olaylar dünyanın dört bir yanındaki gökyüzünde ortaya çıkıyor ve Super Nature Research Organization adındaki organizasyon bu olayı soruşturmak için birkaç ekibini yolluyor.

Bright Memory: Infinite, 2021 yılında Xbox Series ve Steam üzerinden PC için çıkış yapacak. Ayrıca, oyun ileri bir tarihte PlayStation 5 için de erişime açılacak.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

BRIGHT MEMORY: INFINITE TANITIM VİDEOSU