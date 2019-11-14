BRICS neyi hedefliyor, hala bir anlam ifade ediyor mu?
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BRICS neyi hedefliyor, hala bir anlam ifade ediyor mu?

Dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin liderleri Brezilya'nın ev sahipliğinde BRICS Zirvesi'nde 11. kez buluştu.

14.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:01
BRICS neyi hedefliyor, hala bir anlam ifade ediyor mu?

Dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi , , , Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin liderleri Brezilya'nın ev sahipliğinde BRICS Zirvesi'nde 11. kez buluştu.


Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sini, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise yüzde 23'ünü oluşturan bu ülkeler hem ekonomik hem de politik anlamda oldukça yüklü bir gündemi iki gün boyunca masaya yatırıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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