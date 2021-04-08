BRICS bankası NDB'den Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık kredi desteği
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BRICS bankası NDB'den Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık kredi desteği

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
BRICS bankası NDB'den Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık kredi desteği

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS grubunun finansal kalkınma kuruluşu Yeni Kalkınma Bankası (NDB), Güney Afrika'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerinden kurtulması için 1 milyar dolarlık kredi verecek.

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS grubunun finansal kalkınma kuruluşu Yeni Kalkınma Bankası (NDB), Güney Afrika'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerinden kurtulması için 1 milyar dolarlık kredi verecek.

Güney Afrika'nın ulusal basın kuruluşu News24'ün haberine göre, NDB'nin Kovid-19 Acil Durum Programı kapsamında verilecek olan bu kredinin, salgının Güney Afrika ekonomisi üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve ülkedeki ekonomik iyileşmeyi desteklemek için kullanılması hedefleniyor.

Güney Afrika'nın salgın döneminde NDB'den aldığı ikinci finansal destek olan bu kredi ayrıca ülkedeki istihdam fırsatlarının yaratılmasını da finanse edecek.

NDB tarafından daha önce 2020 yılı haziran ayında Güney Afrika'ya 1 milyar dolarlık acil durum kredisi sağlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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