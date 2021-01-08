Brice Dja Djedje Samsunspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde ön protokol imzaladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki oyuncumuz Brice Dja Djedje'nin camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ