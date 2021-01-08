Brice Dja Djedje Samsunspor'da
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Brice Dja Djedje Samsunspor'da

08.01.2021 15:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:37
Brice Dja Djedje Samsunspor'da

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Yılport Samsunspor şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, geçtiğimiz günlerde ön protokol imzaladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 30 yaşındaki oyuncumuz Brice Dja Djedje'nin camiamıza hayırlı olmasını dileriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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