Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza

08.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:47
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza

BURSA'da Briç Sevenler Derneği'nde kumar oynayan 42 kişiye, toplam 132 bin 300 TL ceza uygulandı.

BURSA'da Briç Sevenler Derneği'nde kumar oynayan 42 kişiye, toplam 132 bin 300 TL ceza uygulandı. Dernek üyelerinin polis baskınına karşı güvenlik kamerası sistemi ile önlem aldığı tespit edilirken, polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı 'çıkarken haber ver' yazısı dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde bulunan Briç Sevenler Derneği'nde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine inceleme başlattı. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldıkları adrese çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Polis ekipleri, ablukaya aldıkları derneğe baskın düzenledi. Baskında, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 132 bin 300 TL ceza kesildi. Polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı 'çıkarken haber ver' yazısı dikkat çekti.

POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Kumar oynatılan derneğe giren polis, şüphelilerin derneğin pencerelerini 3 farklı kalın kumaşlı perdeyle kapattığını ve binanın çevresine kurulan 7 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini tespit etti.


Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza
Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 21:01:43. #1.15#
title