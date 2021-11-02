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Briç Federasyonu Başkanlığına Yasemin Merçil seçildi

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Briç Federasyonu Başkanlığına Yasemin Merçil seçildi

Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığına Yasemin Merçil seçildi.

ANKARA (AA) - Türkiye Briç Federasyonu Başkanlığına Yasemin Merçil seçildi.

Briç Federasyonunun Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara Büyükhanlı Park Otelde yapıldı. Genel kurulda bütçe ve denetim kurulu raporunun ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.

Seçimde başkanlık için Yasemin Merçil ve Hakan Tabak yarıştı.

Genel kurulda oy kullanan 184 delegenin 95'inin oyunu alan Yasemin Merçil, federasyonu yeni başkanı oldu. Hakan Tabak ise 89 oyda kaldı.

Yasemin Merçil'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Tevfik Sayılkan, İlknur Meriç Akyol, Can Berktaş, Metin Çalık, İbrahim Halil Atalay, Ahmet Taşdelen, Ahmet Murat Özer, Mahir Taner, VOlkan Denizci, Ayşe Nazlı Metin, Ferudun Cangurus, Neval Okan, İlkay Tuncel, Tuncay Altun."

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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