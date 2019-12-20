Breziya'daki 'Uber cinayetleri': Rezervasyonu iptal olan çete liderlerinin intikamı mı?
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Breziya'daki 'Uber cinayetleri': Rezervasyonu iptal olan çete liderlerinin intikamı mı?

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden Uber ve 99 firması çalışanı 4 şoförü, çete liderlerinin intikam almak amacıyla öldürmüş olabileceği açıklandı.

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48
Breziya'daki 'Uber cinayetleri': Rezervasyonu iptal olan çete liderlerinin intikamı mı?

'da geçtiğimiz günlerde cinayete kurban giden ve '99' firmaları için çalışan 4 şoförü, çete liderlerinin intikam almak amacıyla öldürmüş olabileceği açıklandı.


Soruşturmayı yürüten Brezilya emniyeti, ülkenin doğu kıyısındaki Salvador şehrinde yaşanan cinayetlerin ardındaki asıl gerekçenin "bir çete liderinin hasta annesinin Uber'den taksi çağırması, ancak sürücünün bu çağrıyı iptal etmesi" olduğu sonucuna vardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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