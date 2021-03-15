Brezilyalı rahipten tepki çeken 'Holokost tekrar olsun' duası
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Brezilyalı rahipten tepki çeken 'Holokost tekrar olsun' duası

15.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:04
Brezilyalı rahipten tepki çeken 'Holokost tekrar olsun' duası

Brezilya'da Tupirani da Hora Lores adlı rahib düzenlediği ayin sırasında "Tanrım, İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarını tekrar yapmalısın.

Brezilya'da Tupirani da Hora Lores adlı rahib düzenlediği ayin sırasında "Tanrım, İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarını tekrar yapmalısın. Yahudi soykırımı (Holokost) devam etmeli"  sözleriyle ettiği dua sonrası polis kiliseye operasyon düzenledi. 

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Pentekostal Nesil İsa Mesih Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında rahip Tupirani da Hora Lores, yaklaşık 12 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Holokost'nu (Yahudi Soykırımı) tekrar yaşanması için dua etti. "Tanrım, İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarını tekrar yapmalısın" ifadelerini kullanarak bir çok kişinin tepkisini çeken rahip Hora Lores'in bağlı olduğu Pentekostal Nesil İsa Mesih Kilisesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi. Brezilya polisinin operasyona İbranice'de 'barış, uyum, bütünlük, refah ve huzur' anlamına gelen 'Shalom' adını verdiği aktarıldı.

YAHUDİ TOPLUMUNDAN TEPKİ: GÖZALTINA ALINMALIYDI

Polis operasyonunun Sinagog Sem Fronteiras tarafından yapılan ihbar sonucu düzenlendiği ifade edildi. Sinagog Sem Fronteiras'ın avukatı Rainery Cavalcanti, rahip Hora Lores'e 'nefret söylemi' kapsamında dava açıldığını ifade ederek, "Polisi operasyonunda gözaltına alınmalıydı" dedi. Brezilya Federal Polisi'nden yapılan açıklamada, kilisede bulunan evraklara ve bilgisayarlara el koyulduğu duyuruldu.


Brezilyalı rahipten tepki çeken 'Holokost tekrar olsun' duası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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