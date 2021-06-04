Brezilyalı milli futbolcular, Kupa Amerika'yı boykota hazırlanıyor
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Brezilyalı milli futbolcular, Kupa Amerika'yı boykota hazırlanıyor

Brezilyalı milli futbolcular, Kupa Amerika'yı boykota hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle Brezilya'da düzenlenecek 2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilyalı milli oyuncular, turnuvayı boykot etmeyi planlıyor.

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinden çekilmesi nedeniyle Brezilya'da düzenlenecek 2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Brezilyalı milli oyuncular, turnuvayı boykot etmeyi planlıyor.

Basın toplantısı düzenleyen Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tite, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ileri boyutta devam etmesi nedeniyle milli oyuncuların turnuvada yer almak istemediğini söyledi.

Real Madrid forması giyen Brezilya'nın kaptanı Casemiro'nun, takımın tepkisini göstermek amacıyla basın toplantısına katılmadığını kaydeden Tite, futbolcuların talebinin federasyona iletildiğini belirtti.

Tite, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlara odaklandıklarını ve Kupa Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını da vurguladı.

Federasyonun, kısa bir süre içinde toplanarak konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Ülkede, aralarında Pernambuco, Minas Gerais ve Rio Grande do Sul'un da yer aldığı bazı eyaletler, 13 Haziran'da başlaması planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmayacağını duyurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülkenin çekilme başvurusunu kabul etmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceğini hafta içinde duyurmuştu.

Resmi rakamlara göre, Brezilya, Kovid-19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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