Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu

Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu

İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyacak olan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu

Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu

İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyacak olan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu.

İspanya jandarma yetkilileri, İspanya'nın Sevilla ketinde yakıt ikmali için duran Brezilya Hava Kuvvetleri uçağında bir askeri yetkiliye ait 3 ayrı bavulda kokaine rastlandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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