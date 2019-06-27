Brezilyalı lider Bolsonaro'yu G-20 zirvesine taşıyan uçakta 39 kilogram kokain bulundu
İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyacak olan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu
İspanya polisi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Japonya'daki G-20 zirvesine taşıyacak olan askeri uçakta 39 kilogram kokain buldu.
İspanya jandarma yetkilileri, İspanya'nın Sevilla ketinde yakıt ikmali için duran Brezilya Hava Kuvvetleri uçağında bir askeri yetkiliye ait 3 ayrı bavulda kokaine rastlandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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