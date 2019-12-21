Brezilyalı lider Bolsonaro'dan gazeteciye homofobik yanıt: 'Sende eş cinsel yüzü var'

21.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:03

Brezilya'nın kadınlar, etnik azınlık grupları ve eş cinsellere yönelik aşağılayıcı söylemleriyle eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kez gazetecileri hedef aldı. Bolsonaro, gazetecilerle düzenli olarak gerçekleştirdiği sabah toplantısı sırasında medyanın kendisini ırkçı ve çevre karşıtı olarak suçladığından, oğluna ve ailesine yönelik ön yargılı tavır tutunduğundan şikayet etti.



Toplantı sırasında giderek daha çok sinirlenen devlet başkanı bir gazeteciye dönerek "Yüzün fena halde bir eş cinsele benziyor ama bu seni eş cinsellikle suçlamak için yeterli bir gerekçe değil" ifadelerini kullandı. Bolsonaro'nun bu sözleri yardımcılarını güldürdü. Euronews.com'da Görüntüle