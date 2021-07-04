Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich, MKE Ankaragücü'ne veda etti
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Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich, MKE Ankaragücü'ne veda etti

Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich, MKE Ankaragücü'ne veda etti
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kaleci Ricardo Friedrich, veda mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki kaleci Ricardo Friedrich, veda mesajı yayımladı.

Başkent ekibinde 1,5 sezon görev yapan Brezilyalı kaleci Friedrich, Twitter hesabından yayımladığı mesajla sarı-lacivertli kulübe veda etti.

MKE Ankaragücü Kulübü de söz konusu mesajı alıntılayarak, "Yolun açık olsun Ankaragüçlü Ricardo Friedrich." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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