Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, Brezilyalı kadın futbolcu Thays Ferrer'i kadrosuna kattı. Yeni takımıyla sözleşme imzalamak için ALG Spor kulüp binasına gelen Thays Ferrer'i taraftarlar davul, zurna ve meşalelerle karşılayarak çiçek takdim etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ligin ilk yarısını namağlup tamamlayan ve yoluna şampiyonluk hedefiyle devam eden Gaziantep ALG Spor, takımı güçlendirme çalışmaları kapsamında önemli bir transfer yaptı. Gaziantep ALG Spor, bu kapsamda 22 yaşındaki Brezilyalı kadın futbolcu Thays Emmyna Ferrer Amorim'i kadrosuna kattı. Son olarak Güney Kore ekibi Hwacheon KSPO forması giyen ve forvet mevkiinde forma terleten Thays Ferrer ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Brezilyalı kadın futbolcu davul, zurna ve meşalelerle karşılandı

Gaziantep ALG Spor'un yeni transferi Brezilyalı kadın futbolcu Thays Ferrer, yeni takımıyla sözleşme imzalamak için öğle saatlerinde kulüp binasına geldi. Kulüp binası girişinde Başkan Ali Gözcü ve yüzlerce taraftar tarafından karşılanan Thays Ferrer, taraftarların davul, zurna ve meşaleli şovu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Taraftarlar birlikte üçlü çeken Ferrer, daha sonra kendisine takdim edilen çiçekleri aldı.

"Kadromuzu daha da güçlendirmek adına önemli bir transfer yaptık"

Şampiyonluk yolunda önemli bir transfer yaptıklarını söyleyen ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Ferrer, bizim için önemli bir transfer. Kendisi bizim ilk Brezilyalı oyuncumuz. Forvet mevkiinde oynuyor. Bilindiği gibi bu sezon kadınlar futbol liginde önemli ve güçlü takımlar katıldı. Bu nedenle biz de kadromuzu daha da güçlendirmek istedik. Bu açıdan Ferrer transferi bizim için çok önemli. İnşallah bu transfer iki taraf için de hayırlı olur" dedi.

"ALG Spor'dan teklif aldığım için çok gururlandım ve kabul ettim"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Thays Ferrer ise, "ALG takımından teklif aldığım için çok gururlandım. Brezilyalı oyuncuların Türk halkı tarafından sevildiğini biliyordum. ALG Spor'un Şampiyonlar Ligi'nde oynaması, kadın futbolunun Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan bir kulüp olmasından dolayı bana gelen tekliften etkilendim. Teklifi kabul ettim. Biliyorum ki büyük bir aileye geliyorum. O yüzden çok mutluyum. ALG takımında şampiyon olmaya geliyorum. Türkiye'ye gelmemi sağlayan Başkan Ali Gözcü, transferde bana yardımcı olan menajerlerim Lucas, Lincoln ve Andrea başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yeni transfer ve başkan sözleşmeye imza attı

Konuşmaların ardından imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza töreni ile yeni transfer Thays Ferrer, kendisini bir yıllığına AGL Sporlu yapan sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası 95 numaralı formasını giyen Ferrer, basın mensuplarına poz verdi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Spor