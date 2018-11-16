Brezilyalı Futbolcunun Cinayetinde Yeni Gelişme: Katil Zanlısı, Misafirlere Kan İzlerini Temizletmeye Çalışmış

Sao Paulo forması giyen Daniel Correa Freitas, 27 Ekim 2018 tarihinde katıldığı doğum günü partisindeki cinsel ilişki skandalı sonrası kafası ve cinsel organı kesilmiş bir şekilde ölü bulunmuştu. Olayın şüphelisi olduğunu öne sürülen ve partinin ev sahibi olan Edison Brittes Junior, Correa'yı eşi Allana Brittes'e tecavüz ederken gördüğünü ve durumu engellemeye çalıştığını söylemişti. 24 yaşındaki futbolcunun ölümünün yankıları sürerken ismini vermek istemeyen 19 yaşındaki bir kızdan cinayetle ilgili gündeme bomba gibi düşen iddialar geldi.

"EVİN İÇİNDE ÖLDÜRÜP KAN İZLERİNİ TEMİZLETTİ"

İddiaya göre Correa, partiye içkili gelmedi ve cinayetin en büyük şüphelisi olarak görülen Edison Brittes, de Correa'yı öldürüp daha sonra da tüm konuklardan kan izlerini temizlemelerini istedi. Gizli tanık, polise verdiği ifadede Edison'un cinayeti işlediğini itiraf ettiğini de söyledi.

(Fanatik)