Brezilyalı futbolcu Willian, eski takımı Corinthians'a döndü
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Brezilyalı futbolcu Willian, eski takımı Corinthians'a döndü

Brezilyalı futbolcu Willian, eski takımı Corinthians'a döndü
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Brezilya futbolcu Willian, kulübüyle sözleşmesini feshederek ülkesinin Corinthians takımına transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Brezilya futbolcu Willian, kulübüyle sözleşmesini feshederek ülkesinin Corinthians takımına transfer oldu.

Arsenal'den yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla, devam eden kontratının feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Brezilya temsilcisi Corinthians ise Willian ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal'de haftalık 240 bin sterlin kazanan Brezilyalı oyuncu, profesyonel kariyerine başladığı Corinthians'da forma giymek için maaşında büyük oranda indirime gitmeyi kabul etti.

Brezilya Milli Takımı'nda 70 maça çıkan Willian; Chelsea, Shakhtar Donetsk ve Anji takımlarında da forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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