Brezilyalı Futbolcu Vagner Love, Beşiktaş'ı İcraya Verdi
Ara transfer döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, alacakları nedeniyle kulübü için icra takibi başlattı.
Cenk Tosun'un Everton'a gidişi sonrası Alanyaspor'daki performansıyla göz dolduran Vagner Love, Ocak ayında geldiği Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamazken kulübüne büyük bir şok yaşattı.
2 AYLIK ALACAKLARI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI
Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve senelik 2 milyon euro kazanan Vagner Love, 2 aylık alacağının ödenmemesi nedeniyle avukatı vasıtasıyla icra takibi başlattı.
Daha önce alacaklarının ödenmemesi durumunda FIFA'ya gidebileceğini belirten Love, 2 aylık gecikmenin ardından önce TFF sonra da FIFA'ya başvurdu.
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