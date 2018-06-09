Brezilyalı Futbolcu Vagner Love, Beşiktaş'ı İcraya Verdi

Cenk Tosun'un Everton'a gidişi sonrası Alanyaspor'daki performansıyla göz dolduran Vagner Love, Ocak ayında geldiği Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamazken kulübüne büyük bir şok yaşattı.

2 AYLIK ALACAKLARI NEDENİYLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve senelik 2 milyon euro kazanan Vagner Love, 2 aylık alacağının ödenmemesi nedeniyle avukatı vasıtasıyla icra takibi başlattı.

Daha önce alacaklarının ödenmemesi durumunda FIFA'ya gidebileceğini belirten Love, 2 aylık gecikmenin ardından önce TFF sonra da FIFA'ya başvurdu.