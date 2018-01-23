Brezilyalı Futbolcu Robinho, Sağlık Kontrolünden Geçti
Brezilyalı futbolcu Robinho, sağlık kontrolünden geçtiEraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER SİVAS,(DHA) -Brezilyalı futbolcu Robinho, havalanındaki karşılama sonrasında kulüp tesislerine geçerek Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü.
Brezilyalı futbolcu Robinho, sağlık kontrolünden geçti
Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER SİVAS,(DHA) -
Brezilyalı futbolcu Robinho, havalanındaki karşılama sonrasında kulüp tesislerine geçerek Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü. Ardından kulüp yetkilileri ile birlikte Medicana Sivas Hastanesi'ne götürülen Robinho, burada sağlık kontrolünden geçirildi.