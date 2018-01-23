Brezilyalı Futbolcu Robinho,sağlık Kontrolünden Geçti

Brezilyalı futbolcu Robinho, havalanındaki karşılama sonrasında kulüp tesislerine geçerek Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü.

Brezilyalı Futbolcu Robinho,sağlık Kontrolünden Geçti

Brezilyalı futbolcu Robinho, havalanındaki karşılama sonrasında kulüp tesislerine geçerek Başkan Mecnun Otyakmaz ile bir süre görüştü. Ardından kulüp yetkilileri ile birlikte Medicana  Sivas Hastanesi'ne götürülen Robinho, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneye gelişi

-Sağlık kontrolünden geçirilişi

- Sivas

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