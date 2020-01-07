Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, Konyaspor'da

07.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:16

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Ligin 2'nci yarısına hazırlanan İttifak Holding Konyaspor'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı forvet, Konyaspor'da 99 numaralı formayı giyecek.

ROGERIO THURAM: BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUMİmza töreninde konuşan Rogerio Thuram, "Konyaspor'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım" dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia'da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Kaynak: DHA