Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid'in başkanlığını yapan Ronaldo, kulübün sosyal medya hesabında yer alan videosunda, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

İnsanların sorumluluk göstermesi gerektiğini belirten Ronaldo, "Yapılacak en iyi şey evde kalmak ve yetkililerin uyarılarını dinlemek. Ben de çoğu insan gibi bunu yapıyorum. Umarım en kısa zamanda bu düşmanı yeneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Real Valladolid'de yeni şartlara uyum sağladıklarını belirten Ronaldo, "Evden çalışıyoruz ve video konferans yoluyla toplantılar yapıyoruz. La Liga yönetimi ve federasyon ile sürekli iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA