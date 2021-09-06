Brezilyalı efsane futbolcu Pele ameliyat edildi
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele ameliyat edildi

Brezilyalı efsane futbolcu Pele ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki şüpheli tümörün ameliyatla alındığını duyurdu.

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki şüpheli tümörün ameliyatla alındığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 80 yaşındaki Pele, geçen hafta yaptırdığı testlerde sağ kolonunda şüpheli bir lezyonun fark edildiğini belirterek, "Tümörün alınması için geçen cumartesi ameliyata alındım. Doktorlarımın başarılı müdahalesi sayesinde şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Sevenlerimle harika zaferler yaşamaya alışkınım." ifadelerini kullandı.

Yaşamaktan keyif aldığını ve büyük bir iyimserliğe sahip olduğunu vurgulayan Pele, sosyal medyadan gelen destek mesajları için hayranlarına teşekkür etti.

Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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