Brezilyalı bilim insanlarından Sputnik V iddiası: Virüsü çoğaltıyor

Türkiye'nin de sipariş ettiği Sputnik V aşısıyla ilgili bilimsel tartışmalar alevlendi. Brezilya, Sputnik V aşısındaki çoğalmayı önleyen proteinin devre dışı bırakılması nedeniyle adenovirüslerin kendisini çoğalttığını ve aşının bu yüzden reddedildiğini duyurdu. Rus bilim insanları ise aşıda çoğalma yeteneği olan adenovirüslerin olmadığını duyurdu.