Brezilyalı bilim insanlarından Sputnik V iddiası: Virüsü çoğaltıyor
Türkiye'nin de sipariş ettiği Sputnik V aşısıyla ilgili bilimsel tartışmalar alevlendi. Brezilya, Sputnik V aşısındaki çoğalmayı önleyen proteinin devre dışı bırakılması nedeniyle adenovirüslerin kendisini çoğalttığını ve aşının bu yüzden reddedildiğini duyurdu. Rus bilim insanları ise aşıda çoğalma yeteneği olan adenovirüslerin olmadığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısa bir süre önce Türkiye'ye de geleceğini duyurduğu Sputnik V aşısıyla ilgili bilim dünyasında önemli tartışmalar yaşanıyor.
Sputnik V aşısının yapılışındaki bazı detaylar, Brezilyalı ve Rus bilim insanlarını karşı karşıya getirdi.
BREZİLYA: ADENOVİRÜSLERİ ÇOĞALTIYOR
Brezilya'da, bilim insanlarının verdiği rapordan sonra Sputnik V aşısının kullanım onayı reddedildi. Brezilyalı bilim insanları, aşının kullanım onayının adenovirüsleri çoğalttığı gerekçesiyle reddettiğini duyurdu.
Viral vektör aşılarında kullanılan adenovirüsler, hastalığa sebep olmayacak şekilde değiştiriliyor. Böylece sivri uçlu proteini taşıyan zararsız virüsler, vücudun hastalık geçirmeden koronavirüse karşı bağışıklık kazanmasını sağlıyor.
Adenovirüslerin hücreye girdiğinde çoğalmasını önlemek için E1 ismi verilen ve çoğalmada rol oynayan bir protein, devre dışı bırakılıyor.
RUSYA: ADENOVİRÜSLERİ ÇOĞALTMASI İMKANSIZ
Brezilyalı bilim insanlarının iddiasına, Rusya'dan da yanıt gecikmedi. Sputnik V'yi geliştirenlerse Brezilya'nın iddialarını kesin bir dille reddetti. Sputnik V'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Brezilyalı Anvisa'nın aşıya dair herhangi bir test yapmadığı duyuruldu.
Gamaleya Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımladığı açıklamada da Anvisa'nın iddialarının "bilimsel dayanağı olmadığı ve ciddiye alınamayacağı" belirtildi.
Araştırma enstitüsü, "Sputnik V aşılarının hiçbirinde çoğalma yeteneği olan adenovirüslerin bulunmadığı" görüşünü dile getirdi.