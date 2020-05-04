Brezilyalı belediye başkanından Greta Thunberg'e yardım çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı Brezilya'da, Manaus kenti Belediye Başkanı Arthur Virgílio Neto, iklim aktivisti Greta Thunberg'e yardım çağrısında bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı Brezilya'da, Manaus kenti Belediye Başkanı Arthur Virgílio Neto, iklim aktivisti Greta Thunberg'e yardım çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ölüm oranlarının artması nedeniyle hastanelerin, acil durum müdahale ekipleri ve mezarlıkların Nisan ayından bu yana yetersiz kaldığı ve Amazon Nehri üzerinde toplu mezarların kazıldığı Brezilya'da, Amazonas eyaletinde ve yağmur ormanlarının kalbinde bulunan Manaus kenti Belediye Başkanı Arthur Virgílio Neto, iklim aktivisti Greta Thunberg'den yardım istedi. "Dünyanın içinde yaşadığımız barbar devleti bilmesi ve koronavirüse karşı bu savaşta bize yardım etmesi gerekiyor" diyen ve Amazon ormanlarının koruyucuları olan ormancılar için de yardım isteyen Belediye Başkanı Arthur Virgílio Neto, "Çok sevgili Greta Ernman Thunberg. Size yardıma ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Ormanın koruyucularının hayatlarını kurtarmak zorundayız. Bir felaketin önündeyiz, barbarlık gibi bir şey" dedi.

GRETA'DAN HENÜZ CEVAP YOK

İklim aktivisti Thunberg, bu mesaja henüz cevap vermedi, ancak aynı gün dolaylı olarak Brezilya'dan, sosyal medya üzerinden bahsetti. Yerli insanların Covid-19'dan orantısız bir şekilde etkilendiği ve savunucuları savunma sözü verdi.

Kaynak: DHA