Brezilyalı 6 Turist Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesinden Öldü

Şili'nin başkenti Santiago'da, Brezilyalı 6 turist kaldıkları bir apartman dairesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Emniyet yetkilisi Rodrigo Soto, Brezilyalı turistlerden birinin rahatsızlanarak ülkesinin Santiago Büyükelçiliğini aradığını, bunun üzerine polisin turistlerin bulunduğu 6 katlı binaya gittiğini belirtti. Soto, polisin daireye girdiğinde 4 yetişkin ve 2 çocuğu ölü bulduğunu kaydetti.

İtfaiye ekipleri, tüm pencere ve kapıları kapalı halde olan dairede yüksek miktarda karbonmonoksit gazı ölçüldüğünü ifade etti.

Sızıntı yapan karbonmonoksitin gazının kaynağını belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Sonbaharın yaşandığı Santiago'da hava sıcaklığının, dün erken saatlerde 0 dereceye kadar düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA